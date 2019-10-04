Прятался за “колонной Добкина”: Тищенко странно вел себя в Раде

Нардеп суетился и прятался за “колонну Добкина”.

“Слуга народа” Николай Тищенко был замечен за странным поведением в зале Верховной Рады. Соответствующее видео было опубликовали в сети.

На нем видно, что Николай суетится, потом спрятался за так называемую “колонну Добкина”, за которой журналисты не могут его увидеть. Кроме того, нардеп все время тер нос и даже голосовал с выключенной системой Рады, не воспользовавшись персональной карточкой нардепа.

Замглавы фракции партии "Слуга народа" Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы, - написал автор видео.

Читай также: “Берете надувную куклу... Знаете, как с ней справиться? Нет!”: Тищенко объяснил “формулу Штайнмайера”

Многие комментаторы заметили некое сходство Тищенко с Добкиным, поведение которого частенько вызывало подозрение у общественности и журналистов.

Сам Тищенко видео пока не прокомментировал.

Комментарии скриншот

Напомним, Тищенко требовал от полиции разобраться с женщинами, которые прикоснулись к нему. Нардеп аргументировал свой запрос неприкосновенностью народного депутата.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram