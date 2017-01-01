Осужденный в Беларуси журналист Шаройко вернулся в Украину

Об его освобождении договорились президенты двух стран.

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Украинский журналист, арестованный два года назад в Беларуси за шпионаж, вернулся в Украину. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси на 8 лет, был помилован и уже дома в Украине! – говорится в сообщении.

Как написала на своей странице в Фейсбук Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, освобождение украинца стало результатом договоренностей между президентами Украины и Беларуси Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко.

Также Денисова опубликовала видео встречи Шаройко с семьей.

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Для справки. Павел Шаройко в 2012 - 2014 годах работал корреспондентом агентства УНИАН в Минске, а с 2015 года - на “Украинском радио“. В своих материалах он освещал работу трехсторонней контактной группы, а также писал об украинском студенте Павле Грибе, похищенном ФСБ на территории Беларуси. Шаройко был задержан белорусским КГБ осенью 2017 года, а уже зимой 2018-го его приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет за шпионаж

Напомним, сегодня в Житомире состоялась встреча президентов Украины и Беларуси.

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