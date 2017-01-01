Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Осужденный в Беларуси журналист Шаройко вернулся в Украину

Комментариев: 0
Об его освобождении договорились президенты двух стран.
Встреча Шаройко с женой
Встреча Шаройко с женой
Пресс-служба президента Украины

Читай также: Зеленского в Житомире встретили сразу двумя митингами

Украинский журналист, арестованный два года назад в Беларуси за шпионаж, вернулся в Украину. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси на 8 лет, был помилован и уже дома в Украине! – говорится в сообщении.

Как написала на своей странице в Фейсбук Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, освобождение украинца стало результатом договоренностей между президентами Украины и Беларуси Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко.

Также Денисова опубликовала видео встречи Шаройко с семьей.

Читай также: Беларусь не видит смысла в размещении военных РФ

Для справки. Павел Шаройко в 2012 - 2014 годах работал корреспондентом агентства УНИАН в Минске, а с 2015 года - на “Украинском радио“. В своих материалах он освещал работу трехсторонней контактной группы, а также писал об украинском студенте Павле Грибе, похищенном ФСБ на территории Беларуси. Шаройко был задержан белорусским КГБ осенью 2017 года, а уже зимой 2018-го его приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет за шпионаж

Напомним, сегодня в Житомире состоялась встреча президентов Украины и Беларуси.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Павел Шаройко, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Людмила Денисова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь