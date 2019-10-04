Арахамия предложил Дубинскому продать все машины, чтоб не брать кредиты в МВФ

Глава фракции “Слуга народа” ответил на реплику своего скандального коллеги.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия ответил на заявление однопартийца Александра Дубинского касательного того, что пропрезидентская фракция - это “слуги МВФ”.

Когда Дубинский продаст все свои машины и передаст деньги в бюджет, мы сможем отказаться от МВФ, - прокомментировал слова Дубинского Арахамия.

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В ответ на это Дубинский написал пост на своей странице в Facebook. Скандальный нардеп процитировал своего коллегу и намекнул, что интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции не слишком высокий.

В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?, - написал Дубинский.

Напомним, нардеп от Слуги народа назвал свою фракцию "слугами МВФ". Нардеп Дубинский назвал свою партию "слуга МВФ". Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

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