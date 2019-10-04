Прослушка с поправками Лозового: Депутаты оставили себе фактический иммунитет
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Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства". Об этом пишет УП.
Законопроект, в том числе, дает право НАБУ и ГБР на независимую прослушку. "За" проголосовали 330 народных депутатов.
Для применения негласных следственных действий в отношении народных депутатов, как обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, необходима будет санкция Верховной Рады.
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Центр противодействия коррупции указывает, что депутаты оставили в силе фактическую депутатскую неприкосновенность, несмотря на отмену ее в Конституции.
Также депутаты оставили в действующей редакции "правки Лозового" с ограничением сроков досудебного расследования.
Кроме того, депутаты оставили право отменять подозрения через суд. По словам ГПК, это только создает лишний механизм затягивания дела.
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Смысл подозрения в том, что во время его объявления следователь просто официально информирует лицо о расследовании по нему. Это же лицо может строить стратегию защиты, зная, в чем его подозревают.
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