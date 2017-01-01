Новый состав ЦИК соберется уже сегодня

Первое заседание Центризбиркома запланировано на пятницу.

ЦИК старого состава не успела тработать и трети срока пресс-служба ЦИК

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Первое заседание Центральной избирательной комиссии в новом составе состоится 4 октября в 16:00. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.



"4 октября, ориентировочно в 16.00 состоится первое заседание новоизбранного состава Центральной избирательной комиссии (пл. Леси Украинки, 1, 6-й этаж)", - говорится в сообщении.



На заседании изберут главу Комиссии, заместителей председателя и секретаря ЦИК.

Напомним, Рада сегодня утвердила новый состав ЦИК. Он избирается на 7 лет.

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