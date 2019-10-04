Поправка Геруса об импорте электроэнергии из РФ является преступной схемой в интересах Коломойского - Москаль

Поправка председателя комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, что открыла импорт электроэнергии из России, внедренная в интересах олигарха Коломойского, который заинтересован в дешевой электроэнергии для своих ферросплавных заводов. Действия Геруса могут ухудшить отношения Украины и США, а также усложнить реализацию программы правительства.

Об этом в эфире телеканала “112“. заявил бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль, передают Экономические новости.

Иначе у него (Коломойского - ред.) Прибыль, маржа очень маленькая, все уходит на оплату электроэнергии. Эта тема идет уже очень давно. Но второй вопрос, у кого мы покупаем. Мы покупаем у господина Сечина (председатель Совета директоров Интер РАО ЕЭС - ред.), Который когда-то был заместителем главы администрации президента Путина. В ноября 2014 года Соединенные Штаты Америки наложили на него санкции. Мы кричим: санкции, санкции, санкции, - и человека, на которого наложила Америка санкции, в нее берем и покупаем электроэнергию. В марте этого года Канада на него наложила санкции за инцидент с украинскими моряками в Керченском проливе. Значит, дважды под санкциями. И мы покупаем, наша украинская фирма покупает у господина Сечина, в его фирмы, где он является председателем совета директоров, - заявил Москаль

Он считает недопустимым открытие импорта электроэнергии из России в пользу олигарха Коломойского в том числе с учетом негативной реакции США на сотрудничество Украины с компанией, руководитель которой находится под санкциями США.

Кто-то в парламенте едет с ума и эти бизнес-поправки узаконивает. Вот завтра эта информация дойдет до Соединенных Штатов Америки. И Госдеп спросит: так вы же просили санкции, мы ввели, так вы у тех, которые под нашими санкциями, взяли 20% рынка электроэнергии. Это, простите, я считаю, что это или некомпетентность, или это абсолютно продуманная преступная схема под одного из украинских олигархов, - сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Москаль.

По его мнению, инициатива Геруса об импорте электроэнергии из России противоречит планам правительства по сокращению безработицы вдвое, как это предусмотрено Программой Кабинета министров и будет способствовать увеличению трудовой миграции из Украины.

Уже могу поздравить премьер-министра, что он (Герус - ред.) Миллиона человек сегодня трудоустроил. Только не в Украине. Им придется трудоустроиться в других странах. Потому что уменьшится добыча угля на шахтах - это раз. Второе - поднимется цена угля на шахтах. Третье - куда то уголь сбывать? Уменьшится выход электрической энергии с ТЭС, уменьшатся продажи “Энергоатома“ украинского, который так выдает 56% всей электроэнергии. Явно столько рабочих, и столько инженеров и специалистов будет нужно, - заявил в эфире телеканала “112“ Геннадий Москаль.

Напомним, 18 сентября председатель комитета Совета по энергетике и ЖКХ А.Герус пролоббировал поправку в закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, которая позволила импорт электроэнергии из стран, не входящих в Европейский энергосообщества. По его версии, импорт должны были осуществлять из Беларуси, Однако 1 октября компания “Юнайтед Энерджи“ начала импорт электроэнергии из РФ. Факт начала импорта электроэнергии из России подтвердили в НЭК “Укрэнерго“. Эксперты связывают компанию “Юнайтед Энерджи“ с олигархом Игорем Коломойским.