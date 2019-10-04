Порошенко пытается придумать российский след в работе ГБР, - Труба

Директор ГБР сделал заявление касательно Порошенко.

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба прокомментировал обвинения со стороны партии Петра Порошенко "Евросолидарность" касательно того, что ГБР якобы собиралась обратиться к РФ за правовой помощью в одном из производств против экс-президента. Об это Труба написал на своем Telegram-канале.

Мы никогда не обсуждали вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи ни в одном уголовном производстве. Кстати, тем, кто прослушивал мой кабинет, это прекрасно известно, - заявил Труба.

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Также глава ГБР заявил, что Порошенко умышленно ищет “российский след”, чтоб сквозь эту призму оправдывать все уголовные производства против него.

Имидж государства, репутация нового правоохранительного органа и, наконец, следователей для него не важны. Проще делать политические заявления, чем проходить полиграф или давать показания, - отметил он.

Труба заверил, что никакого “российского следа” в работе ГБР нет и не будет.

Поэтому пятому президенту стоит найти другое объяснение для привлечения к своей защите российского адвоката. Возможно, это он собирается получить правовую помощь в России? - добавил Труба.

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Напомним, ГБР изъяло секретные документы по делу о захвате моряков под Керчью. Сейчас следователи анализируют документы, изучают по ним решения руководства страны в той ситуации.

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