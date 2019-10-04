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Порошенко пытается придумать российский след в работе ГБР, - Труба

Комментариев: 11
Директор ГБР сделал заявление касательно Порошенко.
Труба сделал заявление
Труба сделал заявление
пресс-служба ГБР

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба прокомментировал обвинения со стороны партии Петра Порошенко "Евросолидарность" касательно того, что ГБР якобы собиралась обратиться к РФ за правовой помощью в одном из производств против экс-президента. Об это Труба написал на своем Telegram-канале.

Мы никогда не обсуждали вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи ни в одном уголовном производстве. Кстати, тем, кто прослушивал мой кабинет, это прекрасно известно, - заявил Труба.

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Также глава ГБР заявил, что Порошенко умышленно ищет “российский след”, чтоб сквозь эту призму оправдывать все уголовные производства против него.

Имидж государства, репутация нового правоохранительного органа и, наконец, следователей для него не важны. Проще делать политические заявления, чем проходить полиграф или давать показания, - отметил он.

Труба заверил, что никакого “российского следа” в работе ГБР нет и не будет.

Поэтому пятому президенту стоит найти другое объяснение для привлечения к своей защите российского адвоката. Возможно, это он собирается получить правовую помощь в России? - добавил Труба.

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Напомним, ГБР изъяло секретные документы по делу о захвате моряков под Керчью. Сейчас следователи анализируют документы, изучают по ним решения руководства страны в той ситуации.

 

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Теги: Роман Труба, ГБР, Порошенко
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Комментариев (11)
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Alexsy    04.10.2019, 16:30
Оценка:  -2
Alexsy
Петя всеми силами хочет избежать ответственности!
Действует с помощью любых средств.
Вплоть до тех, на которые раньше сам расжигал, что они только на пользу москвы!
Peyot    04.10.2019, 16:23
Оценка:  -2
Peyot
Портновская подстилка пытается расказать что он на самом деле дартаньян?))))
Антибес    04.10.2019, 16:28
Оценка:  -1
Антибес
Ты уже перелогинилась,старушка Виолетта.Но бредить не перестала,продолжая вылизывать своему непросыхающему хозяину Педе Пидоpoшенко все"труднодоступные места".)))))
Антибес    04.10.2019, 16:20
Оценка:  -3
Антибес
"Не возвращать заражённые Путиным территории"-новое видео Толи Шария на YouTube.
Антибес    04.10.2019, 16:22
Оценка:  -3
Антибес
В этом видео Пидоpoшенко и его подельники призывают не возвращать украинский Донбасс в состав Украины.А это уже 100% сепаратизм и госизмена.
krolikoff_net    04.10.2019, 16:23
Оценка:  -1
krolikoff_net
Не возвращать Украине надо этого кремлевского клоуна Шария. Пожизненное проживание на россии - это самое страшное наказание.
Антибес    04.10.2019, 16:29
Оценка:  -1
Антибес
Старушка,так ты что,пойдёшь против своего хозяина Педи Пидоpoшенко???Не боишься потерять работу заведующей его ботофермы???
Антибес    04.10.2019, 16:07
Оценка:  -2
Антибес
А что здесь удивительного!Ведь Пидоpoшенко все годы своего правления все злодеяния свои и своих подельников против Украины,прикрывал"российским следом".Войну на Донбассе,тотальное обнищание народа,тарифный геноцид,коррупцию и казнокрадство...Во всём этом Путин был виноват!)))))
krolikoff_net    04.10.2019, 16:02
Оценка:  -4
krolikoff_net
Да все знают, что на Трубе успешно играет кремль. Это не секрет.
Антибес    04.10.2019, 16:10
Оценка:  -3
Антибес
Старушка Виолетта,все знают что ты лижешь очко своего хозяина Педи Пидоpoшенко круглосуточно.Под десятками разных ников.Ты теперь просто обязана под ником wtf2wtf написать про"оккупацию Донбасса россиянами"!)))))))
Peyot    04.10.2019, 16:26
Оценка:  -2
Peyot
я хз кто такая Виолета. Но я вижу как ты уже со 100500 акаунта про нее расказываеш)))) вы кацапы реально думали что если людей пдбить против пороха то они по инерции побегут к рф? бараны ваши ФСБшные гении в рф побегут каломойский его клоун и все зекоманда!
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