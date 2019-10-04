В Сумском горсовете считают "формулу Штайнмайера" неприемлемой

Депутаты предложили президенту организовать круглый стол.

За обращение проголосовали все 23 депутата из 23 присутствующих в зале smr.gov.ua

Депутаты Сумского городского совета 4 октября приняли обращение к президенту о недопустимости капитуляции.

Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

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“Депутаты городского совета считают неприемлемой попытку реализации так называемой “формулы Штайнмайера”. По их мнению, намерения по реализации формулы являются неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне”, – сказано в сообщении.

От имени местной территориальной общины Сум депутаты призывают патриотические силы, которые представлены в Верховной Раде, заблокировать утверждение новой редакции закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

Также депутаты предложили президенту организовать круглый стол, чтобы наработать общую стратегию на переговорах по поводу российской агрессии и судьбе временно оккупированных территорий.

Уточняется, что за обращение проголосовали все 23 депутата из 23 присутствующих в зале.

Напомним, что подписание “формулы Штайнмайера” украинской делегацией на переговорах в Минске вызвало общественное недовольство и протесты во многих городах Украины.

Также вечером в 2 октября несколько тысяч людей собрались на Майдане Независимости в Киеве на акцию протеста против подписания Украиной “формулы Штайнмайера“. Участники митинга зачитали пять требований к украинской власти, среди которых: запретит любого особого правового режима, который ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях.

Как сообщалось, 3 октября Ивано-Франковский облсовет выступил против “формулы Штайнмайера“.

Также облсоветы Львова и Тернополя осудили согласование “формулы Штайнмайера“.

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