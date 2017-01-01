Лукашенко заверил, что не будет дружить с Украиной против РФ

К сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", посетовал президент Беларуси.

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Запад и Восток будут испытывать дружбу Минска и Киева на прочность, чтобы не дать сблизиться двум странам. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Зеленским в Житомире, передает "Сегодня".

"Чем роднее будут наши государства, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", – заявил он.

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В то же время, он не хочет дружить с Украиной против кого-то. В частности, белорусский лидер отметил РФ и Китай. "Владимир Александрович, тут много журналистов и они могут истолковать мое заявление как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет", – сказал Лукашенко.

Он назвал белорусов "добрыми, нормальными людьми". "Мы не хотим против кого-то дружить, воевать – мы должны быть сильны", – добавил президент Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Беларусь восстановят судоходство по Днепру.

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