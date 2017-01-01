Пристайко считает, что ОБСЕ может и не признать выборы на Донбассе

При этом у министра есть сомнения, что перед принятием нового закона об особом статусе Донбасса проведут референдум.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает непризнание представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выборов на Донбассе. Об этом он заявил в эфире программы “Право на власть“, передает Гордон.

“Решение ОБСЕ – это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов", - говорит Пристайко.

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"Если этого не происходит, то мы вернемся в ту точку, в которой мы находимся сейчас, с тем законом, который существует уже на сегодняшний момент“, – сказал глава украинского МИД.



По словам Пристайко, у него есть сомнения, что перед принятием нового закона об особом статусе Донбасса проведут референдум.



“На самом деле, этот регион сейчас действительно находится под особым статусом, который прописан в законе, который действует уже три года. Это хорошо, что эта дискуссия началась", - отметил он.

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"Я не думаю, что это будет референдум“, – заявил министр и добавил, что всегда существует запасной план.



“План Б – это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства“, – подытожил министр.

Напомним, ранее в МИД анонсировали освобождение из Беларуси украинского журналиста.

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