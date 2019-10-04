Чиновники украли 57 млн грантовых средств, имитируя строительство канализации в Вилково

Ранее следователи прокуратуры сообщили о подозрении восьми другим участникам сделок.

Прокуратура считает основателя предприятия, которое еще три года назад должно было построить современную канализационную систему в городе Вилково Одесской области, основным организатором схемы хищения грантовых средств, ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Тендер на выполнение работ стоимостью более 57 млн грн выиграла киевская компания ООО “Полимерконструкция ЛТД“. Ее учредителями на тот момент являлись Алексей Майер и Владимир Чирич, который во времена Леонида Кучмы возглавлял центральное строительное управление Минобороны, а затем был прикомандирован к администрации президента, возглавляемой Виктором Медведчуком.

Деньги были выделены в рамках проекта “Инвентаризация, оценка и уменьшение влияния антропогенных источников загрязнения в Нижнедунайском регионе Украины, Румынии и Республики Молдова“.

“По данным следствия, основатель предприятия-генподрядчика, которое занималось строительством и реконструкцией канализационных очистных сооружений города Вилково, в сговоре с другими лицами завладел более 6,8 млн грн средств (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 УК Украины)“, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

С помощью подделки документов злоумышленники завышали объем выполненных работ, хотя на деле так и не завершили строительство.

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Ранее следователи прокуратуры сообщили о подозрении восьми другим участникам сделок: трем бывшим директорам департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации, руководителю и двум работникам госпредприятия, которые осуществляли технический надзор за строительством, главному инженеру и бывшему директору предприятия-генподрядчика.

Как сообщалось 28 сентября, трое глав сельсоветов разворовали более 2 млн грн на ремонте дорог.

3 октября Трамп назвал Украину “поразительно коррумпированной“.

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