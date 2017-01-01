ГМС выдала уже 4 млн. ID-карт

Чиновники обещают, что в скором времени у ID-карт будет еще больше преимуществ над обычными паспортами.

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Миграционная служба оформила 4 миллиона паспортов гражданина Украины в форме ID-карты, сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы.

4 октября персонализирована 4-миллионная ID-карта. В общем, 4 миллиона ID-карточек Миграционная служба оформила с января 2016 года, с начала оформления биометрических документов в Украине. При этом, только с начала 2019 года оформлено более 1,2 миллиона ID-карт, - говорится в сообщении.

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В миграционной службе также отметили, что в ближайшее время ожидается развитие инфраструктуры электронных сервисов, которые позволят существенно упростить предоставление услуг гражданам, которые являются владельцами биометрических документов.

Напомним, ГПУ расследует массовую раздачу венгерских и российских паспортов гражданам Украины.

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