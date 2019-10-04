"У людей свое видение": Зеленский прокомментировал "формулу Ш"

Восприятие формулы Штайнмайера людьми отличается от реального объяснения.

Зеленский заверил, что люди просто не поняли "формулу Штайнмайера" president.gov.ua

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У людей есть свое объяснение формулы Штайнмайера. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Формулу Штайнмайера я уже сказал ... у людей есть свое объяснение формулы Штайнмайера", - отметил он, отвечал на вопрос о не.

Это восприятие отличается от реального объяснения, того, что имеется в виду, заверил при этом Зеленский, но в детали вдаваться не стал.

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Напомним, ранее Вадим Пристайко заверил, что на случай непризнания выборов на Донбассе Украина всегда сможет вернуться к текущей ситуации.

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