Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"У людей свое видение": Зеленский прокомментировал "формулу Ш"

Комментариев: 5
Восприятие формулы Штайнмайера людьми отличается от реального объяснения.
Зеленский заверил, что люди просто не поняли "формулу Штайнмайера"
Зеленский заверил, что люди просто не поняли "формулу Штайнмайера"
president.gov.ua

Читай также: В Сумском горсовете считают "формулу Штайнмайера" неприемлемой

У людей есть свое объяснение формулы Штайнмайера. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Формулу Штайнмайера я уже сказал ... у людей есть свое объяснение формулы Штайнмайера", - отметил он, отвечал на вопрос о не.

Это восприятие отличается от реального объяснения, того, что имеется в виду, заверил при этом Зеленский, но в детали вдаваться не стал.

Читай также: Зеленского в Житомире встретили сразу двумя митингами

Напомним, ранее Вадим Пристайко заверил, что на случай непризнания выборов на Донбассе Украина всегда сможет вернуться к текущей ситуации.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, формула Штайнмайера, люди, протесты, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Krotol2    04.10.2019, 18:18
Оценка:  0
Krotol2
Все будет хорошо.Скорее бы разделили по областям так как восточники не хотят быть братьями галицаям
Антибес    04.10.2019, 17:51
Оценка:  0
Антибес
Зе прав!К примеру почти все психически больные будут до усрачки утверждать что белое-это чёрное.Но реальность от их воплей не изменится.То же самое и с"патриотами"-избирател ями Педи Пидоpoшенко.Они ни в коем случае не могут называться нормальными людьми.Ведь всем известно что за Педю Пидоpoшенко гол
Антибес    04.10.2019, 17:52
Оценка:  0
Антибес
осовать могут лишь дегенераты,шизофреники и аутисты.
ВосставшийИзБана    04.10.2019, 17:39
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Если бы эта формула реально существовала и была зафиксирована на бумаге - никаких разночтений не было бы. Но ее нет. Поэтому каждый думает как хочет.
Андрей_и_Богдан    04.10.2019, 17:25
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
Все кругом идиоты, один Зеленский умница. Все должны хлопать в ладоши потому что Вова сказал что это хорошо? Хитрожопый клоун!
krolikoff_net    04.10.2019, 17:14
Оценка:  +1
krolikoff_net
Предатель, он и в Африке предатель. Причем тут штайнмеры ? Ехал бы этот кловун домой на москву и не возвращался бы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь