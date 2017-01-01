Гончарук назвал режим работы парламента "ненормальным"

Системная предсказуемая работа должна прийти на смену "турборежиму" первых недель нового состава Рады.

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“Турборежим“, в котором работает нынешняя Верховная Рада, является ненормальным. Такое мнение высказал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Программы действий правительства в парламенте.

С каждым днем эта работа становится все более эффективной, но есть одно обстоятельство, которое, по моему мнению, должно уйти постепенно в прошлое - это этот так называемый режим форсирования, турборежим. Это - ненормально, - подчеркнул Гончарук.

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Глава правительства отметил, что законы должны приниматься быстро и за месяц совместной работы Кабмин и Верховная Рада успели решить много важных вопросов. Но в дальнейшем должна быть налажена системная работа и предсказуемость государственных органов власти.

Напомним, в Верховной Раде анонсировали окончание “турборежима“ работы парламента.

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