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Кабмин ищет замену Вятровичу

Комментариев: 4
Правительство зарегистрировало новую вакансию.
Вятровичу ищут замену
Вятровичу ищут замену
facebook.com/volodymyr.viatrovych

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность руководителя Института национальной памяти спустя практически месяц после увольнения Владимира Вятровича с этой должности. 

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Об этом говорится в распоряжении правительства №894 от 29 сентября.

Сообщается, что конкурс объявили 4 октября. Заявки конкурсантов ждут до 12:00 15 октября. Также указано, что оклад директора Института нацпамяти составляет 24 тыс. гривен, также предусмотрены надбавки.

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Требования к участникам конкурса достаточно высокие. Общий стаж работы претендента должен составлять не менее 7 лет, из которых не менее трех лет - опыт работы на руководящих должностях в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украины или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.

Кроме того, претендент должен владеть украинским языком, а также одним из официальных языков Совета Европы (английский или французский), знать законодательство, связанное с заданиями и содержанием работы руководителя Института, основы государственного в профильной сфере, управление публичными финансами.

Напомним, Дубинский предложил неожиданную замену Вятровичу. Скандальный нардеп предложил сделать Бужанского директором Института нацпамяти.

 

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Теги: Вятрович, Институт нацпамяти, конкурс
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Комментариев (4)
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Letohradek    04.10.2019, 18:06
Оценка:  0
Letohradek
Зэбилы, зачем было увольнять человека, которому нет замены? Чем он вас не устроил?
MNI1957    04.10.2019, 17:51
Оценка:  0
MNI1957
идите вы...со своим ядва....
толян04    04.10.2019, 17:48
Оценка:  +2
толян04
шоб найти хотя бы такого же долпаепа надо очень долго и сильно искать.
ВосставшийИзБана    04.10.2019, 17:43
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Слушал вчера одного блогера. Он общался со знакомыми из Израиля. Они в шоке. Не то, чтобы они проводят параллели между институтом национальной памяти и Яд-ва-Шем. Но они даже представить себе не могут, чтобы новоизбранный президент первым делом увольнял бы директора Яд-ва-Шем.
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