Кабмин ищет замену Вятровичу

Правительство зарегистрировало новую вакансию.

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность руководителя Института национальной памяти спустя практически месяц после увольнения Владимира Вятровича с этой должности.

Читай также: “Слуга народа” Бужанский заявил, что Вятрович легализовал нацизм

Об этом говорится в распоряжении правительства №894 от 29 сентября.

Сообщается, что конкурс объявили 4 октября. Заявки конкурсантов ждут до 12:00 15 октября. Также указано, что оклад директора Института нацпамяти составляет 24 тыс. гривен, также предусмотрены надбавки.

Читай также: Стало известно, что будет с Институтом нацпамяти

Требования к участникам конкурса достаточно высокие. Общий стаж работы претендента должен составлять не менее 7 лет, из которых не менее трех лет - опыт работы на руководящих должностях в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украины или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.

Кроме того, претендент должен владеть украинским языком, а также одним из официальных языков Совета Европы (английский или французский), знать законодательство, связанное с заданиями и содержанием работы руководителя Института, основы государственного в профильной сфере, управление публичными финансами.

Напомним, Дубинский предложил неожиданную замену Вятровичу. Скандальный нардеп предложил сделать Бужанского директором Института нацпамяти.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram