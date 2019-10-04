50 проституток и 9 борделей: полиция накрыла банду сутенеров в столице и области

Проведено обыски во всех домах разврата.

В Киеве и области правоохранители разоблачили крупную сеть борделей. На сутенеров работали около 50 проституток. Банда организовала работу 9 борделей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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По данным следствия, организаторами оказались женщина под конспиративным именем “Рената” и ее сожитель. Они обеспечивали деятельность своего преступного “бизнеса”, а также контролировали своей “рабочий штат”. На преступников работали почти 20 человек, среди них диспетчеры, которые принимали звонки от клиентов на рекламные номера, администраторы в притонах, где работали проститутки, водители таксисты, которые перевозили девушек на определенные адреса и обеспечивали охрану проституткам в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентом.

Мужчина под именем “Тимур” занимался подбором кадров. Обо всем он должен был отчитываться начальству.

Девушки-диспетчеры общались с клиентами и предлагали “дополнительные услуги”. Также они обеспечивали функционирование сайта с анкетами проституток.

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Стоимость услуг варьировалась от 800 до 3 тысяч гривен в час. По оперативным данным ежедневный денежный оборот средств составил около 70-100 тысяч гривен.

Сотрудники правоохранительных органов провели 22 санкционированных обыска. В девяти салонах, расположенных в центре города Киева, раскрыто 50 проституток и 8 администраторов. Задержаны 6 операторов, принимающих звонки на рекламные номера и осуществляли переписку с потенциальными клиентами

В ходе проведения обысков задержаны организаторы, обнаружено и изъято документацию, графики дежурств, прайсы, визитки, мобильные телефоны и другие вещи, свидетельствующие об организации предоставления сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

Полиция изъяла средства в национальной и иностранной валюте, полученные преступным путем.

В настоящее время решается вопрос сообщение о подозрении указанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения для них.

Напомним, в центре Киева "накрыли" элитный бордель. Клиентов обслуживали восемь проституток, которые работали под контролем администратора.

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