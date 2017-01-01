Новым главой Центризберкома стал Олег Диденко

Предложенный президентской партией кандидат избран единогласно.

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Главой Центральной избирательной комиссии Украины избран Олег Диденко, чья кандидатура была предложена фракцией “Слуга народа“. За такое решение проголосовали все без исключения 16 членов комиссии, присутствовавших на заседании, сообщает “Интерфакс-Украина“.

По имеющейся информации, Диденко был единственной кандидатурой, выдвинутой на должность главы ЦИК. Голосование проводилось тайно с использованием бюллетеней. За процессом наблюдали представители СМИ.

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Как сообщается, Олег Диденко родился в 1980 году в городе Снятин Ивано-Франковской области. Он является одним из четырех членов нового состава ЦИК, входивших в предыдущий состав Центризбиркома.

Напомним, Верховная Рада утвердила новый состав Центральной избирательной комиссии.

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