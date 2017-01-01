Рада одобрила Программу деятельности Кабмина

Теперь у правительства есть детальный план работы на следующие пять лет.

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Верховная Рада Украины утвердила Программу деятельности правительства на следующие 5 лет. За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов, сообщает официальный сайт парламента.

Примечательно, что за программу голосовала только одна фракция - пропрезидентская "Слуга народа". Остальные фракции не дали в поддержку документа ни одного голоса.

Программа деятельности правительства представляет собой 120-страничный документ, в котором подробно перечислены направления работы правительства в сфере образования, медицины, экономики, обороны, энергетики, а также цели и задачи каждого министерства. В программе обозначены планы проведения ряда реформ в различных сферах, а также целевые показатели, которых правительство хочет достичь.

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Заложенные в Программе реформы, как ожидается, окажут значительное влияние на показатели бюджета в 2020 году. По этой причине во время презентации законопроекта о государственном бюджете премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что законопроекте неизбежно придется существенно дорабатывать ко второму чтению.

Программа действий правительства может также стать основой для новой кредитной программы, которую Украина заключит с Международным валютным фондом.

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Из ключевых показателей, которые содержаться в программе правительства, следует упомянуть привлечение в следующие 5 лет $50 млрд иностранных инвестиций в экономику Украины, снижение доли государства на банковском рынке до 20%, рост кредитного рейтинга Украины до уровня «А» и т.д.

Напомним, Рада усилила защиту бизнеса от злоупотреблений разрешительных органов.

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