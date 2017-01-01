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ЦИК выбрала заместителя главы комиссии

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Во время первого заседания новых членов Центральной избирательной комиссии путем тайного голосования был избран заместитель главы ЦИК.
ЦИК выбрала заместителя главы комиссии
ЦИК выбрала заместителя главы комиссии
пресс-служба ЦИК

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Заместителем главы Центральной избирательной комиссии стал член комиссии Сергей Дубовик, передает УНН.

Во время первого заседания новых членов Центральной избирательной комиссии путем тайного голосования был избран заместителем главы ЦИК Сергей Дубовик.

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Напомним, главой Центральной избирательной комиссии сегодня избрали Олега Диденко. В пятницу Рада избрала новый состав Центризбиркома.

 

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Теги: ЦИК, глава, комиссия, замглавы
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