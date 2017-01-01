В Одессе задержали наркоторговца с крупной партией

У злоумышленника изъяли крупную партию метамфетамина, которую он планировал реализовывать в городе.

Полиция в Одессе обнаружила и изъяла партию наркотических веществ общей стоимостью 1,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-службу полиции области в пятницу, 4 октября.

Сотрудники полиции установили, что 22-летний местный житель приобрел партию метамфетамина и планировал ее реализовать на территории Одессы. Наркотики злоумышленник хранил в своей квартире.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 2,5 тысячи полиэтиленовых пакетов с метамфетамином и более 200 свертков с неустановленным растительным веществом, похожим на наркотическое.

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде заключения сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Хмельницком задержали контрабандистов, которые ввозили психотропы из Азии. Трое мужчин наладили нелегальные поставки крупных партий наркотических средств через сеть международных почтовых отправлений.

Также сообщалось, что член наркогруппировки обстреливал дома из гранатометов. Жертвами становились свидетели деятельности преступников. СБУ задержала злоумышленника, когда тот пытался сбежать в аннексированный Крым.

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