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Во Львовской и Волынской области приняли ряд обращений против "формулы Ш"

Комментариев: 5
Заявления о недопустимости имплементации "формулы Штайнмайера" приняли в ряде городских и районных советов.
Ряд горсоветов и райсоветов утвердили заявления против "формулы Штайнмайера"
Ряд горсоветов и райсоветов утвердили заявления против "формулы Штайнмайера"
Facebook Александра Ганущина

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Заявления о недопустимости имплементации "формулы Штайнмайера" вслед за Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской облсоветами приняли в ряде городских и районных советов. Ситуацию на Львовщине описал глава Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Вчера на своих сессиях это сделали Дрогобычский горсовет, Сокальский райсовет и Турковский райсовет", - отметил он.

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"Сегодня проходят заседания сессий Старосамборского райсовета, Бориславского горсовета и президиума Самборского райсовета, которые, я убежден, тоже поддержат заявления по недопущению капитуляции Украины", - подчеркнул Ганущин.

Кроме того, на Волыни обращение к президенту, Верховной Раде, Кабмину о политической ситуации, которая сложилась вокруг реализации так называемой "формулы Штайнмайера", единогласно приняли также депутаты городского совета Ковеля, пишет Укринформ.

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"Депутатский корпус горсовета Ковеля призывает военно-политическое руководство украинского государства никоим образом не идти на имплементацию так называемых предложений по "формуле Штайнмайера", - говорится в обращении.

"В предложенном виде они являются ничем иным, как инструментом достижения имперских геополитических интересов России за счет государственного суверенитета и независимости Украины", - уверены в Ковеле. 

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"Требуем от действующего президента Украины в логике урегулирования проблематики Донбасса и Крыма руководствоваться исключительно национальными интересами, украинским законодательством и в изнанимы международными правовыми нормами", - отметили они.

Ранее подобное обращение принял и Сумской горсовет, назвав "формулу Ш" неприемлемой.

 

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Теги: горсовет, райсовет, Львовская область, Волынская область, формула Штайнмайера
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Комментариев (5)
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Антибес    04.10.2019, 19:36
Оценка:  0
Антибес
"Не возвращать заражённые Путиным территории".Это название видео Анатолия Шария на YouTube,в котором Педя Пидoрошенко со своими подельниками,призывает в открытую не возвращать Донбасс.А это 100% сепаратизм и госизмена.Смотрим,кто не верит!
Антибес    04.10.2019, 19:19
Оценка:  0
Антибес
Это явные признаки сепаратизма.Западные области явно хотят дать понять что Киев им не указ.Это мы уже видели в 2014-м,но только с восточными областями...Зе,ты и дальше будешь продолжать сопли жевать?Так в тех областях тебя уже открыто называют агрессором.Твой ход,Зе!
Letohradek    04.10.2019, 19:22
Оценка:  -2
Letohradek
Ты предлагаешь ему валить из Украины до того, как украинцы ему дадут пинок под зад?
Антибес    04.10.2019, 19:30
Оценка:  0
Антибес
Нет старушка Виолетта.Я предлагаю Зе назвать зачинщиков этого грядущего бунтп"агентами Кремля",а затем арестовать их и посадить за госизмену и сепаратизм.Тем более что Педя Пидоpoшенко призывает отказаться от Донбасса,а это 100% сепаратизм и госизмена.
Da-Gabon    04.10.2019, 19:01
Оценка:  0
Da-Gabon
Депутаты Волыни потребовали отставки Меркель!
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