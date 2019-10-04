Во Львовской и Волынской области приняли ряд обращений против "формулы Ш"

Заявления о недопустимости имплементации "формулы Штайнмайера" приняли в ряде городских и районных советов.

Ряд горсоветов и райсоветов утвердили заявления против "формулы Штайнмайера" Facebook Александра Ганущина

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Заявления о недопустимости имплементации "формулы Штайнмайера" вслед за Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской облсоветами приняли в ряде городских и районных советов. Ситуацию на Львовщине описал глава Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Вчера на своих сессиях это сделали Дрогобычский горсовет, Сокальский райсовет и Турковский райсовет", - отметил он.

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"Сегодня проходят заседания сессий Старосамборского райсовета, Бориславского горсовета и президиума Самборского райсовета, которые, я убежден, тоже поддержат заявления по недопущению капитуляции Украины", - подчеркнул Ганущин.

Кроме того, на Волыни обращение к президенту, Верховной Раде, Кабмину о политической ситуации, которая сложилась вокруг реализации так называемой "формулы Штайнмайера", единогласно приняли также депутаты городского совета Ковеля, пишет Укринформ.

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"Депутатский корпус горсовета Ковеля призывает военно-политическое руководство украинского государства никоим образом не идти на имплементацию так называемых предложений по "формуле Штайнмайера", - говорится в обращении.

"В предложенном виде они являются ничем иным, как инструментом достижения имперских геополитических интересов России за счет государственного суверенитета и независимости Украины", - уверены в Ковеле.

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"Требуем от действующего президента Украины в логике урегулирования проблематики Донбасса и Крыма руководствоваться исключительно национальными интересами, украинским законодательством и в изнанимы международными правовыми нормами", - отметили они.

Ранее подобное обращение принял и Сумской горсовет, назвав "формулу Ш" неприемлемой.

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