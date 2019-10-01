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Депутаты снова "забыли" рассмотреть закон о незаконном обогащении

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Избирательная амнезия преследует народных избранников уже второй день подряд.
Депутаты снова "забыли" рассмотреть закон о незаконном обогащении
Депутаты снова "забыли" рассмотреть закон о незаконном обогащении
rada.gov.ua

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Народные депутаты в пятницу, 4 октября, снова не рассмотрели во втором чтении президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение, который был внесен в повестку дня заседания еще на 3 октября, пишет “Украинская правда“.

Как и в четверг, законопроект №1031 был в повестке дня заседания в пятницу. Однако нардепы, рассмотрев сначала закон о праве на прослушку НАБУ и ГБР, перешли сразу к рассмотрению Программы деятельности Кабинета министров.

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После ее принятия нардепы без обсуждения проголосовали во втором чтении за два законопроекта, касающиеся налогов, и разошлись до понедельника.

Напомним, депутаты утвердили Программу деятельности Кабинета Министров на следующие 5 лет.

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Теги: депутаты, Верховная Рада, законопроект
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