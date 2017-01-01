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Рада одобрила программу действий Кабмина

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Правительство в пятницу презентовало в Раде свою программу действий. За документ проголосовали 236 нардепов.
Рада утвердила программу деятельности Кабмина
Рада утвердила программу деятельности Кабмина
Верховная Рада

Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины. За это решение проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу, 4 октября, передает Интерфакс-Украина.

"За" проголосовали фракция "Слуга народа" (225 голосов), 6 нардепов - членов группы "За будущее" и 5 внефракционных парламентариев.

Согласно ст.87 Конституции Украины, в течение года после утверждения Программы деятельности Кабмина Рада не может рассматривать вопрос отставки правительства. Представляя программу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за совместную работу, которая уже имела место, и отметил, что с каждым днём становится все более эффективной.

"Но есть одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, должно постепенно идти в прошлое. Это так называемый режим форсирования, вы называете его "турборежим". Это ненормально. Мы должны были принимать законы очень быстро и на уровне правительства, и на уровне парламента. И мы благодарим вам за это. Но на будущее мы должны построить работу системно, чтобы показать пример, как украинское правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса", - заявил Гончарук.

При этом он добавил, что основой этой работы Кабмина предлагает сделать Программу деятельности правительства.

"Он является фундаментом для нашей будущей работы и основой для того, чтобы через год вам было по чему оценивать работу правительства", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что цель правительства - рост экономики за 5 лет на 40%, добавив, что это реально, если в следующем году рост будет 5%, а потом - каждый год по 7%. Гончарук отметил, что этому будет способствовать повышение уровня экономических свобод.

Ранее глава фракции Слуги народа Давид Арахамия сравнил Гончарука с Лешеком Бальцеровичем, известным "шоковыми реформами" в Польше. Так он прокомментировал инициативу премьера вложить 70% поступлений бюджета в развитие страны и только 30% - в социальную сферу.

Позже Гончарук рассказал, как собирается бороться с бедностью. Власти будут тратить 30% от дополнительного роста ВВП на социальное обеспечение и 70% на развитие.

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Теги: Рада, Верховная Рада, Кабмин Украины
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Источник: korrespondent.net

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