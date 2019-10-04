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Лукашенко предложил совместно провести Олимпиаду в Украине и Беларуси

Комментариев: 5
Украинско-белорусская Олимпиада могла бы пройти подобно тому как, прошел украинско-польский футбольный чемпионат.
Лукашенко предложил совместно провести Олимпиаду в Украине и Беларуси
Лукашенко предложил совместно провести Олимпиаду в Украине и Беларуси
Пресс-служба президента Украины

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Украина и Беларусь вполне способны совместно провести Олимпийские игры. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на Втором форуме регионов в Житомире, передаёт УНН.

Думаю, наши государства вместе должны побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении Президента Украины, который предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры на две страны и не провести? Это нам под силу, для двух стран — под силу, — сказал он.

Белорусский лидер также напомнил, что Беларусь тоже имеет опыт проведения международных соревнований высокого уровня:

Не меньше, чем культура, наши народы привлекала любовь к спорту. Не так давно Минск принимал вторые европейские игры, — отметил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заверил, что не будет дружить с Украиной против РФ.

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Теги: Александр Лукашенко, Олимпиада
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Комментариев (5)
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Porebrik    04.10.2019, 19:29
Оценка:  +1
Porebrik
Последний х:й без соли народ доедает, а он Олимпиаду хочет , ?бнутый
PINKIPAU    04.10.2019, 19:28
Оценка:  +1
PINKIPAU
Прекрасно. Команда РФ у нас побудет, погостят так сказать, в одной из колоний на западной Украине...пока Крым гады не вернут, не отпустим.
Мухоморище    04.10.2019, 19:01
Оценка:  +3
Мухоморище
К моменту Олимпиады Белоруссии уже не будет.Будит мокшанский округ)))))
Letohradek    04.10.2019, 18:59
Оценка:  +2
Letohradek
Гнать в шею белорусского диктатора из Украины!
xapi3mat    04.10.2019, 18:54
Оценка:  +3
xapi3mat
диктаторам ток олимпиады подавай!
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