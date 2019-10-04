Лукашенко предложил совместно провести Олимпиаду в Украине и Беларуси

Украинско-белорусская Олимпиада могла бы пройти подобно тому как, прошел украинско-польский футбольный чемпионат.

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Украина и Беларусь вполне способны совместно провести Олимпийские игры. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на Втором форуме регионов в Житомире, передаёт УНН.

Думаю, наши государства вместе должны побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении Президента Украины, который предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры на две страны и не провести? Это нам под силу, для двух стран — под силу, — сказал он.

Белорусский лидер также напомнил, что Беларусь тоже имеет опыт проведения международных соревнований высокого уровня:

Не меньше, чем культура, наши народы привлекала любовь к спорту. Не так давно Минск принимал вторые европейские игры, — отметил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заверил, что не будет дружить с Украиной против РФ.

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