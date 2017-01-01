До конца года в Украине пройдет "электронная перепись" населения

В правительстве хотят навести порядок в уже имеющихся реестрах и базах данных населения, чтобы иметь более точную информацию.

Читай также: В ОРДЛО решили посчитать подконтрольное население

До конца 2019 года Кабинет министров намерен провести так называемую “электронную перепись“ населения. Об этом с трибуны Верховной Раде в пятницу, 4 октября, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет издание “ГОРДОН“.

Как объяснил глава правительства, “электронная перепись“ представляет собой сопоставление данных различных государственных реестров с целью устранения устаревших и ошибочных данных.

Мы должны и ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения, то есть, объединить все базы данных, чтобы посмотреть, а сколько на самом деле у нас населения, какое оно, что это за люди, какую помощь они получают. Над этой важной задачей мы уже работаем вместе с нашим Минсоцполитики. Мы расчитываем, что более точно будем распоряжаться средствами, а это значит, что больше средств получат те, кому это на самом деле нужно, – сказал он.

Читай также: В Украине проведут пробную перепись населения

Для справки. Единственная перепись населения в истории независимой Украины прошла в декабре 2001 года. Тогда в стране насчитали 48,4 млн жителей. Следующая перепись планировалась на 2012 год, но ее переносили три раза: на 2013-й, 2016-й и 2020 год.

Напомним, по подсчетам Кабмина, на проведение переписи населения нужно около 5 млрд грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.