Под Львовом столкнулись грузовик и маршрутка: 10 пострадавших
Вблизи Львова на автодороге Львов-Шегини столкнулись грузовик и маршрутный автобус, пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу. 4 октября.
Авария произошла сегодня около 16:15 между селами Зимна Вода и Конопница, Пустомытовского района.
Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля МАЗ с маршрутным автобусом БАЗ.
"По состоянию на 17:30 медики оказывают помощь десяти лицам.Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и личности всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: Под Львовом столкнулись грузовик и маршрутка: 10 пострадавших
Ранее в пятницу стало известно, что в Тернопольской области пьяный водитель автомобиля BMW смертельно травмировал двух 23-летних пешеходов. Через два часа после аварии в крови водителя обнаружили 1,6 промилле алкоголя.
Накануне в Александрии полицейский на Mercedes совершил наезд на велосипедиста. Последний от полученных травм умер в больнице.
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