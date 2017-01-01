Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и личности всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Авария произошла между селами Зимна Вода и Конопница Нацполиция Украины

Вблизи Львова на автодороге Львов-Шегини столкнулись грузовик и маршрутный автобус, пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу. 4 октября.

Авария произошла сегодня около 16:15 между селами Зимна Вода и Конопница, Пустомытовского района.

Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля МАЗ с маршрутным автобусом БАЗ.

"По состоянию на 17:30 медики оказывают помощь десяти лицам.Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и личности всех участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Под Львовом столкнулись грузовик и маршрутка: 10 пострадавших

Ранее в пятницу стало известно, что в Тернопольской области пьяный водитель автомобиля BMW смертельно травмировал двух 23-летних пешеходов. Через два часа после аварии в крови водителя обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

Накануне в Александрии полицейский на Mercedes совершил наезд на велосипедиста. Последний от полученных травм умер в больнице.

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