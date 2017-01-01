Единый счет для всех налогов: Новый закон Верховной рады

Благодаря единому налоговому счету, уплата налогов будет происходить быстрее и проще.

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В пятницу, 4 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два налоговых законопроекта - №1049 и №1051 – которыми вносится ряд изменений в несколько законов и в Налоговый кодекс.

Этими изменениями вводится единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на обязательное государственное социальное страхование с 1 января 2021 года.

Через такой единый счет можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентной плате, а также налоговый долг по таким налогам.

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Однако единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования. Единый счет также нельзя будет использовать для оплаты части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

Как сообщает официальный портал правительства, основная цель принятых законопроектов - упростить процедуру уплаты налогов и сборов и единого социального взноса. Благодаря единому счету, налогоплательщики будут тратить меньше своего времени на формирование платежных поручений. Кроме того, они смогут самостоятельно, в автоматическом режиме, определять направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных ими средств.

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Для плательщиков, которые будут пользоваться единым счетом, обязанность по уплате налогов и сборов будет считаться исполненной с момента подачи ими в банк, в котором они обслуживаются, расчетных документов о перечислении на такой счет соответствующих средств.

Напомним, Рада одобрила Программу деятельности Кабмина.

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