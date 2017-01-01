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Жилье для Нацгвардии. Экс-главу Укрбуда отпустили под залог

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Максима Микитася, подозреваемого в схеме с квартирами для Нацгвардии, отпустили под залог в сумме 5,5 млн грн.
Максим Микитась (слева) в зале суда
Максим Микитась (слева) в зале суда
LIGA.net

Высший антикоррупционный суд отпустил бывшего депутата и экс-главу строительной корпорации Укрбуд Максима Микитася, подозреваемого в схеме с квартирами для Нацгвардии, под залог в сумме 5,5 млн грн. Об этом сообщает LIGA.net из зала суда.

Решение принял судья Сергей Мойсак. Залог Микитась сможет внести в течение трех дней. На него будет надет электронный браслет, он также должен сдать загранпаспорта.

Специальная антикоррупционная прокуратура(САП) настаивала на аресте подозреваемого с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

2 октября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило Микитасю о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Напомним, 14 мая НАБУ задержало Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревают в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб от сделки оценивается в сумму более 81 млн гривен.

Через два дня Шевченковский райсуд Киева освободил из-под стражи гендиректора Укрбуд Девелопмент Олега Майбороду. Об этом говорится в сообщении компании.

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Теги: строительство, залог, Нацгвардия, укрбуд
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Источник: korrespondent.net

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