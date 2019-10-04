Для выборов на Донбассе Украина должна контролировать границу - Еврокомиссия

Именно такое условие необходимо выполнить, чтобы выборы могли состояться, уверены в Европе.

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Контроль Украины над всей границей с Россией является условием для проведения выборов на Донбассе. Об этом заявил специальный советник главы Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок, пишет DW.

Говоря о необходимости проведения честных выборов на Донбассе под контролем свободных СМИ и ОБСЕ, политик также указал на необходимость решения вопросов безопасности:

Перед тем, как состоятся эти свободные выборы, Украина должна иметь контроль над границей. Я вижу в контроле над границей условие для проведения выборов, - сказал он.

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Также Эльмар Брок отметил необходимость учесть интересы переселенцев, покинувших Донбасс:

Здесь надо быть внимательными, чтобы определенные условия были выполнены. Например, чтобы могли голосовать украинцы, которые сбежали с Донбасса.

Напомним, Зеленский отреагировал на акции протеста и в отдельном видео рассказал, что означает “формула Штайнмайера“.

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