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Для выборов на Донбассе Украина должна контролировать границу - Еврокомиссия

Комментариев: 10
Именно такое условие необходимо выполнить, чтобы выборы могли состояться, уверены в Европе.
Для выборов на Донбассе Украина должна контролировать границу
Для выборов на Донбассе Украина должна контролировать границу
Фотоархив Минобороны

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Контроль Украины над всей границей с Россией является условием для проведения выборов на Донбассе. Об этом заявил специальный советник главы Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок, пишет DW.

Говоря о необходимости проведения честных выборов на Донбассе под контролем свободных СМИ и ОБСЕ, политик также указал на необходимость решения вопросов безопасности:

Перед тем, как состоятся эти свободные выборы, Украина должна иметь контроль над границей. Я вижу в контроле над границей условие для проведения выборов, - сказал он.

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Также Эльмар Брок отметил необходимость учесть интересы переселенцев, покинувших Донбасс:

Здесь надо быть внимательными, чтобы определенные условия были выполнены. Например, чтобы могли голосовать украинцы, которые сбежали с Донбасса.

Напомним, Зеленский отреагировал на акции протеста и в отдельном видео рассказал, что означает “формула Штайнмайера“.

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Теги: Эльмар Брок, Еврокомиссия, выборы на Донбассе, формула Штайнмайера, граница с рф
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Комментариев (11)
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Dikiicom    04.10.2019, 21:17
Оценка:  0
Dikiicom
Во время войны абвер создавал группы диверсантов для диверсионной деятельности на территории СССР. Их забрасывали десятками и убытки от их деятельности были огромные. За пять лет на оккупированной территории Донбасса подготовлено тысячи таких диверсантов. И нас принуждают распустить их по Украине...
Dikiicom    04.10.2019, 21:19
Оценка:  0
Dikiicom
Назвать такую "заботу" о нас дружеской может только тот кому Украина мешает по жизни!
Boxerogos    04.10.2019, 21:09
Оценка:  +1
Boxerogos
Клоун ничего не решающий высказал своё личное мнение и что?А сантехник,электрик,уборщица и прочий обслуживающий персонал Еврокомиссии что думают по этому поводу?Всем очень интересно знать и их мнение!))))))))))))))
Антибес    04.10.2019, 20:57
Оценка:  +2
Антибес
Этот советник видимо не читал Минские соглашения.Сначала разведение войск,затем выборы,а уж только потом контроль над границей.
Ведмідь***    04.10.2019, 20:48
Оценка:  +2
Ведмідь***
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН в РЕЗОЛЮЦИИ от 17 февраля 2015 года № S/RES/2202 (2015) поддержал Минские Соглашения. Согласно Минских Соглашений контроль над границей передается в последнюю очередь, после изменений в Конституции Украины. Мнение какой-то комиссии - никого не интересует.
Ведмідь***    04.10.2019, 20:55
Оценка:  +2
Ведмідь***
Единственная международная организация которая уполномочена заниматься проблемами Донбасса это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - ОБСЕ, под чьим контролем к примеру должны проходить выборы в ЛДНР. Украина, РФ и ЛДНР не подчиняются Евросоюзу и его Еврокомиссии.
OLES555    04.10.2019, 20:23
Оценка:  +2
OLES555
специальный советник главы Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок
Для кастрюлеголовых уже советники указания дают!! Логично, хозяюну нету времени пусть помошники рыгулям объясняют, кто кому ху!!!
PINKIPAU    04.10.2019, 20:24
Оценка:  -2
PINKIPAU
Иди нахрен.
OLES555    04.10.2019, 20:44
Оценка:  +1
OLES555
кастрюлю поправь!!! Яйцеголовый вы наш!!!
PINKIPAU    04.10.2019, 20:04
Оценка:  -4
PINKIPAU
Понял, еба ный Путлер ? А ну, давай, бегом уе бывай (из Украины) отсюда.
Антибес    04.10.2019, 20:58
Оценка:  +1
Антибес
Потрохобот,ты в Украине не был никогда и видел Украину только на картинках.
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