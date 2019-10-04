Райсоветы выступают против формулы Штайнмайера

Обращение против формулы Штайнмайера по Донбассу начали принимать городские и районные советы.

Заявления о недопустимости имплементации так называемой формулы Штайнмайера вслед за Львовским, Тернопольским и Ивано-Франковским областными советами приняли в ряде городских и районных советов. О ситуации на Львовщине сообщил в Facebook председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Вчера на своих сессиях это сделали Дрогобычский городской совет, Сокальский районный совет и Турковский районный совет. Сегодня проходят заседания сессий Старосамборского районного совета, Бориславского городского совета и президиума Самборского районного совета, которые, я убежден, тоже поддержат заявления относительно недопущения капитуляции Украины в российско-украинской войне и о недопустимости отвода сил и средств Вооруженных сил Украины от границ временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях", - отметил Ганущин.

На Волыни обращение к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров относительно политической ситуации, которая сложилась вокруг реализации так называемой формулы Штайнмайера, единогласно приняли также депутаты Ковельского городского совета.

"Депутатский корпус Ковельского городского совета призывает военно-политическое руководство украинского государства никоим образом не идти на имплементацию так называемых предложений по формуле Штайнмайера, потому что в предложенном виде они являются ничем иным, как инструментом достижения имперских геополитических интересов России за счет государственного суверенитета и независимости Украины. Требуем от действующего Президента Украины в логике урегулирования проблематики Донбасса и Крыма руководствоваться исключительно национальными интересами, украинским законодательством и признанными международными правовыми нормами", - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что Львовский облсовет выступил против формулы Штайнмайера. Депутаты области видят опасность капитуляции из-за принятия формулы, а также считают отвод украинских войск недопустимым.

Позже стало известно, что Ивано-Франковский областной совет выступили против реализации формулы Штайнмайера, которую согласовал президент Владимир Зеленский.

Вечером в среду несколько тысяч людей собрались на Майдане Незалежности на акцию протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".

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