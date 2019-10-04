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СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора

Комментариев: 6
Задержанный демонстрировал на машине символику страны-агрессора и пропагандировал клиентам идеи "русского мира", утверждают в спецслужбе.
Задержанный является сторонником "российского казачества"
Задержанный является сторонником "российского казачества"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре таксиста-агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества", русской православной церкви и монархизма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 4 октября.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина активно поддерживал аннексию Крыма Россией и захват частей Донецкой и Луганской областей сепаратистами.

"Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что задержанный открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам идеи "русского мира".

"Значительный общественный резонанс в ноябре 2018 года получила освещенная в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды", – добавили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч.2 ст.436-1 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора

Ранее сотрудники СБУ пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях.

Также СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов на Луганщине. Тогда утверждалось, что группа пропагандистов подчинялась непосредственно главному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ.

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Теги: Россия, Крым, СБУ, фото, Днепр, сепаратизм, агитация, донбасс, такси, таксист, сепаратисты, агитаторы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Зелибоба    04.10.2019, 22:50
Оценка:  0
Зелибоба
Отпустите, мы все русские, национальность - украинцы это великое нае балово!
Alexsy    04.10.2019, 22:30
Оценка:  -1
Alexsy
Как насчет костюмов для фильма?
ФУ - Опять фото наверно из другой оперы...
Shiko    04.10.2019, 22:15
Оценка:  -1
Shiko
Бл@, какая же каша в голове у этого клована: монархизм, православие, коммунизм...
nelci    04.10.2019, 22:00
Оценка:  0
nelci
Если бы так же задерживали тех кто пропагандирует нацизм, в стране был бы мир и согласие!
мольфар    04.10.2019, 22:10
Оценка:  -1
мольфар
Таких, как Медведчук, Новинский, шуфррич и компания.
Зелибоба    04.10.2019, 22:51
Оценка:  0
Зелибоба
и с тобой разберёмся! Зеленский должен перестать бояться нациков! И тогда тобi пiзда
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