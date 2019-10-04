СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре таксиста-агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества", русской православной церкви и монархизма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 4 октября.
Оперативники спецслужбы установили, что мужчина активно поддерживал аннексию Крыма Россией и захват частей Донецкой и Луганской областей сепаратистами.
"Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что задержанный открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам идеи "русского мира".
"Значительный общественный резонанс в ноябре 2018 года получила освещенная в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды", – добавили в СБУ.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.
Открыто уголовное производство по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч.2 ст.436-1 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.
Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора
Ранее сотрудники СБУ пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях.
Также СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов на Луганщине. Тогда утверждалось, что группа пропагандистов подчинялась непосредственно главному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ.
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ФУ - Опять фото наверно из другой оперы...