Задержанный демонстрировал на машине символику страны-агрессора и пропагандировал клиентам идеи "русского мира", утверждают в спецслужбе.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре таксиста-агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества", русской православной церкви и монархизма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 4 октября.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина активно поддерживал аннексию Крыма Россией и захват частей Донецкой и Луганской областей сепаратистами.

"Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что задержанный открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам идеи "русского мира".

"Значительный общественный резонанс в ноябре 2018 года получила освещенная в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды", – добавили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч.2 ст.436-1 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора

Ранее сотрудники СБУ пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях.

Также СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов на Луганщине. Тогда утверждалось, что группа пропагандистов подчинялась непосредственно главному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ.

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