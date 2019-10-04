На Волыни четыре тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда.

В пункте пропуска Ягодин на границе с Польшей украинские пограничники задержали грузовик с контрабандной брендовой одеждой стоимостью около 12 млн гривен. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По словам сотрудников ГПСУ, о возможной попытке незаконной перевозки товаров через пункт пропуска Ягодин они узнали заблаговременно. Транспортное средство, которое подозревалось в перевозке контрабанды, направили на углубленный осмотр.

Cмотрите фотогалерею: На границе с Польшей задержали контрабанду одежды на 12 млн грн

В соответствии с документами, прицепом грузовика Рено из Бельгии везли гуманитарный груз (преимущественно для детей): игрушки, зимняя одежда, рубашки, зонтики и тому подобное. Все без исключения вещи в грузовике значились как подержанные. По данным пограничников, их направляли в адрес одного из киевских благотворительных фондов.

"Уже после открытия грузовика стало понятно, что его содержимое не соответствует заявленному в документах. Из кузова выгрузили около 4-х тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки – почти 8 тыс. единиц товаров более сотни наименований. Сумма оценки задержанного груза составляет около 12 млн грн", - говорится в сообщении.

В отношении руководителя фирмы-отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ. За такое нарушение Таможенный кодекс предусматривает конфискацию товара и штраф в размере полной стоимости изъятого.

Напомним, что ранее на границе с Молдовой задержали беглеца из колонии. Владимир Касап был осужден за убийство и приговорен к восьми годам лишения свободы. Он отбывал наказание в Вознесенской колонии.

Также сообщалось, что пьяный водитель пытался прорваться через госграницу в Беларусь. Мужчина разбил защитную стойку контрольно-пропускного пункта, а также свой автомобиль Ford.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet