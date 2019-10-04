Катастрофа Ан-12: поисковая операция завершена

Известно, что члены экипажа - украинцы, жители Киева и Запорожья. Версии рассматривают различные, среди них – перегрузка самолета, из-за которой горючего могло не хватить.

Катастрофа воздушного транспортника неподалеку львовского аэропорта унесла пять человеческих жизней. Еще три человека оказались в больнице. Сейчас поисковую операцию прекратили, потому что обследовали все закоулки и обломки и точно убедились, что больше жертв и пострадавших нет, говорится в сюжете ТСН.

Следовательно, объявленные данные являются окончательными. Известно, что члены экипажа - украинцы, жители Киева и Запорожья. Известно, что украинский самолет, принадлежащий авиакомпании Украина аэро альянс. Он выполнял чартерный рейс в Турцию: в 0:30 вылетел из Виго в Испании и взял курс на Львов, за Ужгородом пошел на снижение и на высоте менее 2,5 км исчез с радаров. Через 20 минут один из членов экипажа позвонил на 101, сообщил о падении и дал примерные ориентиры места пребывания.

Почему самолет из Испании в Турцию летел именно через Львов, и что это должна быть за техническая остановка – в аэропорту не комментируют. Почему борт не долетел полтора километра до аэродрома, пока не известно. В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения безопасности движения. Версии рассматривают различные, среди них – перегрузка самолета, из-за которой горючего могло не хватить. Также не исключают версии сильного тумана и технической неисправности.

Также стали известны имена пострадавших в катастрофе самолета АН-12, который совершил аварийную посадку. Об этом сообщил в Facebook городской глава Львова Андрея Садового.

Сообщается, что городской голова выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в авиакатастрофе.

"О пострадавших, которые сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое. Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке", - говорится в сообщении.

Ранее медики рассказали о состоянии пострадавших.

На данный момент рассматривается две версии аварийной посадки грузового Ан-12: ошибка пилота и нехватка горючего.

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