Киев надеется на встречу в нормандском формате в конце октября
До начала саммита четверки необходимо подготовить "украинскую формулу мира", подчеркнул глава МИД Украины.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит нормандской четверки (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в конце октября. Об этом он сообщил 4 октября в эфире телеканала Украина."Мы надеемся, что в конце октября будет нормандский формат", - отметил министр.
Также он подчеркнул, что до этого времени необходимо подготовить "украинскую формулу мира", которая предполагает деоккупацию, демилитаризацию и последующее обеспечение выборов на Донбассе согласно законодательству Украины.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров стран нормандского формата пройдет в Париже.
Ранее в РФ подчеркнули, что сроки проведения нормандского саммита будут определены только после отвода войск на согласованных накануне двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.
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