Киев надеется на встречу в нормандском формате в конце октября

До начала саммита четверки необходимо подготовить "украинскую формулу мира", подчеркнул глава МИД Украины.

"Мы надеемся, что в конце октября будет нормандский формат", - отметил министр. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит нормандской четверки (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в конце октября. Об этом он сообщил 4 октября в эфире телеканала Украина "Мы надеемся, что в конце октября будет нормандский формат", - отметил министр.

Также он подчеркнул, что до этого времени необходимо подготовить "украинскую формулу мира", которая предполагает деоккупацию, демилитаризацию и последующее обеспечение выборов на Донбассе согласно законодательству Украины.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров стран нормандского формата пройдет в Париже

Ранее в РФ подчеркнули, что сроки проведения нормандского саммита будут определены только после отвода войск на согласованных накануне двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

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