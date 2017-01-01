Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев надеется на встречу в нормандском формате в конце октября

Комментариев: 0
До начала саммита четверки необходимо подготовить "украинскую формулу мира", подчеркнул глава МИД Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
facebook.com/UkraineMFA
 
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит нормандской четверки (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться в конце октября. Об этом он сообщил 4 октября в эфире телеканала Украина.
 
"Мы надеемся, что в конце октября будет нормандский формат", - отметил министр.
 
Также он подчеркнул, что до этого времени необходимо подготовить "украинскую формулу мира", которая предполагает деоккупацию, демилитаризацию и последующее обеспечение выборов на Донбассе согласно законодательству Украины.
 
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров стран нормандского формата пройдет в Париже.
 
Ранее в РФ подчеркнули, что сроки проведения нормандского саммита будут определены только после отвода войск на согласованных накануне двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, донбасс, нормандская четверка, нормандская встреча, Вадим Пристайко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь