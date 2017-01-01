Лжеминер из Харьковской области получил три года тюрьмы

В конце мая мужчина в нетрезвом состоянии сообщил о минировании торгового центра в Дергачевском районе.

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным 46-летнего местного жителя в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что мужчину приговорили к трем годам годам лишения свободы. К 2,5 года заключения, назначенных судом за ложное сообщение о минировании, присоединили полгода частично неотбытого наказания за ранее совершенные преступления.

Было установлено, что в конце мая этого года обвиняемый, будучи нетрезвым, позвонил со своего мобильного на линию 102 и сообщил о минировании торгового центра в Дергачевском районе.

Работу ТЦ пришлось остановить для проверки. Лжеминера разоблачили через несколько недель после происшествия.

А прокуратуре указали, что приговор суда еще не вступил в силу, так не закончился срок для подачи апелляции.

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