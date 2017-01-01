Пожар распространился на 2000 квадратных метров. Огонь тушили 60 человек и 15 единиц техники.

В Днепре на проспекте Труда в помещении продуктового склада произошел крупный пожар. Об этом сообщило региональное управление ГСЧС в ночь на субботу, 5 октября.

На месте спасатели выяснили, что огнем было охвачено офисное помещение на втором этаже, складское помещение и помещение на первом этаже, в котором велось производство снеков, сухариков и орехов на общей площади 2000 квадратных метров.

К тушению огня были привлечены 15 единиц техники и 60 человек.

"Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 00:28 и в 1:15 ликвидирован. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре горело предприятие по производству снеков и сухариков

Накануне в Киеве произошел пожар на крыше супермаркета Сильпо. Огонь удалось локализовать на площади 100 кв. м. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что в аннексированном Севастополе на судоремонтном заводе произошел пожар на большом ракетном катере Р-71 Шуя.

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