Сутки на Донбассе: 35 обстрелов, у ВСУ потери

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов за сутки 4 октября и с начала нынешних суток 35 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один боец ВСУ погиб, трое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 5 октября.

Так, враг применял минометы калибра 82 мм, БМП, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано 18 обстрелов: по четыре раза вблизи Водяного и Павлополя и по два вблизи Новогнатовки и Новотроицкого, а также неподалеку Авдеевки, Лебединского, Водяного, Богдановки, Верхеторецкого и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник произвел 14 обстрелов: по четыре раза вблизи Новолуганского и Луганского, дважды вблизи Мироновского, а также в районе Зайцево, Крымского, Новотошковского и Золотого.

С начала текущих суток сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня.

Напомним, за сутки 3 октября сепаратисты на Донбассе 41 раз открывали огонь. Тогда погиб один боец ВСУ.

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