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Сутки на Донбассе: 35 обстрелов, у ВСУ потери

Комментариев: 2
Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Донбассе не утихают обстрелы
На Донбассе не утихают обстрелы
Генштаб ВСУ

Подразделения сепаратистов за сутки 4 октября и с начала нынешних суток 35 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один боец ВСУ погиб, трое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 5 октября.

Так, враг применял минометы калибра 82 мм, БМП, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано 18 обстрелов: по четыре раза вблизи Водяного и Павлополя и по два вблизи Новогнатовки и Новотроицкого, а также неподалеку Авдеевки, Лебединского, Водяного, Богдановки, Верхеторецкого и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник произвел 14 обстрелов: по четыре раза вблизи Новолуганского и Луганского, дважды вблизи Мироновского, а также в районе Зайцево, Крымского, Новотошковского и Золотого.

С начала текущих суток сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня.

Напомним, за сутки 3 октября сепаратисты на Донбассе 41 раз открывали огонь. Тогда погиб один боец ВСУ.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Андрей_и_Богдан    05.10.2019, 09:19
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Зе!лёное "перемирие" все продолжалось...
Андрей_и_Богдан    05.10.2019, 09:21
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Или то подкидывают "арматуру" для моста в Станицы Луганской?
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