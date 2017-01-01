Итоги 4 октября: Катастрофа Ан-12 и новый состав ЦИК

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Возле Львова аварийно сел самолет; Рада проголосовала за новый состав Центризбиркома: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле Львова

Возле Львова произошла аварийная посадка транспортного самолета Ан-12, который выполнял чартерный грузовой рейс. В результате происшествия погибли пять человек, трое выжили.

Среди причин инцидента рассматривают перегрузку самолета, из-за которой горючего могло не хватить, а также сильный туман и техническую неисправность.

Полиция открыла уголовное производство.

Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 7 октября, поднял курс гривны по отношению к американскому доллару на 26 копеек – до 24,61 гривны за доллар.

При этом курс доллара на межбанке в продаже 4 октября 2019 года вырос на 21 копейку до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар.

Парламент одобрил программу действий Кабмина

Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины. За решение проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно статье 87 Конституции Украины, в течение года после утверждения Программы деятельности Кабмина Рада не может рассматривать вопрос отставки правительства.

Верховная Рада утвердила новый состав ЦИК

Верховная рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии из 17 человек, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Члены ЦИК на первом заседании избрали главой комиссии Олега Диденко.

Лукашенко впервые встретился с Зеленским

Президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели первую встречу в Житомире.

Лидеры стран обсудили вопросы экономического сотрудничества, ракетостроение и альтернативные варианты поставок нефти.

Также в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси был подписан ряд двусторонних документов, в частности, Межведомственный план консультаций.

США одобрили безвиз для Польши

Президент США Дональд Трамп разрешил введение безвизового режима для Польши.

Польша вошла в программу Госдепартамента, которая позволяет гражданам стран-участниц приезжать в США с туристическими и деловыми целями без виз на 90 дней.

Рада разрешила НАБУ и ГБР прослушку депутатов

Верховная Рада приняла в целом проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства, который, в том числе, дает право НАБУ и ГБР на прослушку депутатов.

В Центре противодействия коррупции подчеркнули, что принятый закон оставил в силе фактическую депутатскую неприкосновенность, поскольку разрешать следственные действия должны будут сами депутаты большинством голосов.

В Украину вернулся осужденный в Беларуси журналист

Корреспондент Украинского радио Павел Шаройко вернулся на родину из тюрьмы в Беларуси.

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