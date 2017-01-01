Панфилов, приютивший сбежавших из приюта девочек, понимая щекотливость ситуации, специально просидел всю ночь во дворе перед видеокамерой, установленной на соседнем ломбарде. Утром отвез девочек в полицию.

Издевательства над детьми в приюте: Чиновники обвинили в волонтера в педофилии и изнасиловании

Издевательства над детьми в приюте: Чиновники обвинили в волонтера в педофилии и изнасиловании

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Сбежавшие из приюта дети на камеру дали показания об ужасах, издевательствах, избиениях и пытках, которые им пришлось пережить в приюте. Для волонтеров общественных организаций, которые защищают права детей, рядом неприятностей обернулась их деятельность, в частности, борьба с чиновниками и скандал с областным центром социально-психологической реабилитации детей “Світанок“, расположенным на улице Василия Стуса в Одессе.

Об этом пишет Думская.

Так, волонтера из группы поиска детей Лучезара Панфилова, который приютил сбежавших из приюта девочек, обвиняют в изнасиловании одной из них

“Сегодня сотрудники Хмельницкого отделения полиции сделали обыск в квартире Панфилова. Поводом стало заявление 17-летней девушки о том, что он ее якобы изнасиловал. В свою очередь активисты сразу нескольких общественных организаций, защищающих права детей, заявляют о том, что обыск у Панфилова — это месть за непримиримую позицию в освещении случаев жестокого обращения с детьми в одесских детдомах и приютах“, - говорится в сообщении.

При обыске полицейские нашли старые пятна от сока на стене квартиры и, приняв их за следы чьей-то крови, сделали соскоб для экспертизы. Также было изъято постельное белье. Правда, не самого Лучезара, а его брата.

Адвокат Лучезара Панфилова Юрий Каникаев прокомментировал ситуацию.

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“У полицейских не было санкции суда, теперь они будут пытаться легализовать свои действия задним числом. Обыск у моего подзащитного – это месть ювенальных чиновников и полицейских за активность Лучезара Панфилова в поиске детей и защите их прав. Девушка, которая написала заявление об изнасиловании, ранее уже неоднократно обвиняла в изнасиловании совершенно разных людей. Заявление было написано в три часа ночи в полиции, то есть ребенка продержали там почти сутки. Скорее всего, ее настоятельно попросили, чтобы она обвинила Лучезара“,- утверждает адвокат.

Полиция официально сообщила, что по факту случившегося открыто уголовное производство — по части 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование).

К слову, активист и волонтер Лучезар Панфилов сам провел свое детство в детском доме семейного типа Галины Мартыновой и не понаслышке знает о проблемах детей в приютах.

4 октября одесское издание решило не публиковать видеозаписи показаний девочек, однако, в свете последних событий материалы обнародовали.

Как сообщалось 4 октября, в одесском центре реабилитации детей заставляли жевать презерватив и били электрошокером. В издевательствах над детьми принимали участие полицейские и охранники.



Трое девочек в очередной раз сбежали из злополучного места.

Активное участие в обнародовании всех ужасов Центра реабилитации также принимает бывшая полицейская Зоя Мельник, именно она обратилась за помощью к журналистам. На нее также устроили информационную травлю.

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