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МИД о разведении войск: Мы всегда можем вернуться

Комментариев: 8
При отводе войск не будут разбираться фортификационные сооружения, заверил Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко рассказал о неприятном поиске пути к миру
Вадим Пристайко рассказал о неприятном поиске пути к миру
МИД Украины

При отводе украинских войск на Донбассе фортификационные сооружения не будут разбираться на случай, если возникнет необходимость туда вернуться. Об этом сказал в эфире телеканала Украина сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 4 октября.

"Есть военные начальники, которые знают, как сделать так, чтобы наши позиции были защищены, чтобы были созданы соответствующие сооружения. Кстати, при отводе войск не разбираются фортификационные сооружения, которые находятся на теперешней позиции. Как раз в этом заключается идея – если наш враг не отходит, мы всегда можем вернуться назад", – сказал Пристайко.

Также министр добавил: "Я хочу напомнить, что наш выбор с вами – это принести мир и избежать гибели наших ребят. Для этого нужно, чтобы в тебя не стреляли, и ты не стрелял".

По словам Пристайко, именно с этой целью и применяется практика разведения войск на определенное расстояние.

"И идея в том, чтобы вдоль всей границы войска отвести настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, тяжелое вооружение отводится следующими шагами еще дальше и дальше. Это такой неприятный, несправедливый, но поиск пути к миру. Если СММ ОБСЕ (единственный орган, который должен сказать правду, кто, в кого, когда и где стрелял) говорит, что семь дней никто в конкретной точке не стреляет, тогда мы разводим. Если СММ ОБСЕ говорит, что стреляли, мы тогда не разводим", – пояснил Пристайко.

Напомним, глава МИД Украины заявил, что для дальнейшего прогресса в завершении военных действий на Донбассе следует "заставить агрессора сесть за стол переговоров".

Ранее Пристайко подтвердил, что Украина имеет "план Б" в вопросе проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса и анонсировал масштабный обмен пленными.

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Теги: Россия, Украина, донбасс, ОБСЕ, Миссия ОБСЕ на Донбассе, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Alexsy    05.10.2019, 10:52
Оценка:  -1
Alexsy
Кто будет голосовать на Донбассе за Петю и Юлю?
+ у пети задача не сесть!
В этом вся загвостка.
fkrfyfan    05.10.2019, 10:46
Оценка:  -2
fkrfyfan
Карателей всу не должно быть на Донбассе
Ponadyser    05.10.2019, 10:34
Оценка:  -2
Ponadyser
По минской формуле Штаммюллера, ВСУ и тем более нацбатов в Донбасi бути не повинно. Додому хлопцi....додому йдiть...
Андрей_и_Богдан    05.10.2019, 10:42
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Так тебе на йУх, чего ты еще здесь?
Georg55    05.10.2019, 10:10
Оценка:  +7
Georg55
Фортификационные сооружения после отвода войск будут заниматся ДРГ противника и чтобы вернуть их обратно погибнет еще больше людей..Как такой вариант???
ШтормЗайцев    05.10.2019, 10:09
Оценка:  +5
ШтормЗайцев
Он шо, ку-ку ? В Станице Луганской наши, хорошо подготовленные к зиме окопы и позиции, после отвода войск , моментально заняли рассесйкие оккупанты. Наших солдат из теплых блиндажей и землянок вывели в голое поле на мороз. Пойди теперь отбей свою линию обороны у рассиан.
ШтормЗайцев    05.10.2019, 10:10
Оценка:  +7
ШтормЗайцев
Очень хреново, когда обороной страны руководят клоуны и дилетанты.
Андрей_и_Богдан    05.10.2019, 10:41
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
Зато как громко пропиарились Зе!+"слуги"! Не им же в окопах сидеть/зимовать!
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