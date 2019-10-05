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На Закарпатье приговорили главного сепаратиста, просившего Путина ввести войска

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Гецко получил 12 лет тюрьмы.
Представители русинов заявляли, что они ни на что не уполномачивали Гецко
Представители русинов заявляли, что они ни на что не уполномачивали Гецко
uzhgorod.in

На Закарпатье осудили сепаратиста Петра Гецко, который называл себя "премьер-министром" выдуманного государства "Республика Подкарпатская Русь".

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области заочно приговорил Гецко к 12 годам лишения свободы, передает Апостроф.

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По данным следствия, в течение января-марта 2014 мужчина размещал в интернете сообщения сепаратистского содержания с призывами к свержению конституционного строя и вводу иностранных войск. В частности, он просил президента России Владимира Путина ввести войска на Закарпатье.

Гецко находится в международном розыске. По мнению судей, он находится в России.

Осужденный неоднократно принимал участие в российский телепередачах, где призывал создать спецтерриторию на Закарпатье, не входящую в территориально-административные образования.

Как сообщалось 29 сентября, в “ЛНР“ пять детей подорвались на гранате.

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Теги: сепаратист, Закарпатье
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