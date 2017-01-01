ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

Злоумышленник обещал платить сотруднику спецслужбы 10 тысяч долларов ежемесячно, заявили в бюро.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержало организатора конвертационного центра во время передачи 10 тысяч долларов взятки служащему СБУ во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в субботу, 5 октября.

"Досудебным расследованием установлено, что за непрепятствование своей противоправной деятельности организатор конвертационного центра предложил работнику СБУ неправомерную выгоду. Мужчина обещал платить 10 тысяч долларов США ежемесячно, чтобы правоохранители не предпринимали надлежащие меры по документированию работы незаконного конвертационного центра", – говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали организатора конвертационного центра во время передачи взятки работнику СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.3 ст.369 УК Украины). Планируется избрание в отношении задержанного меры пресечения и сообщение ему о подозрении.

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Ранее в Киеве СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более миллиарда гривен в год. Правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более 4 млн наличными в различных валютах в гривневом эквиваленте.

В Киеве со стрельбой ограбили конвертцентр: есть раненые

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