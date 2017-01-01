Сильный ливень затопил город Днепр
Из-за затоплений проезд авто существенно осложнен.
Сильный ливень затопил город Днепр
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Сильный ливень затопил город Днепр
На улицах люди ходили по колено в воде
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Жители города Днепр делятся в социальных сетях своими впечатлениями от последствий ливня, который начался 4 октября и закончился только ранним утром в субботу.
На опубликованных фотографиях и видео показано, что проезжая часть во многих районах города затоплена настолько, что движение транспорта просто невозможно.
Так, в сети показали ролик с маршруткой, которая практически “плывет“ в одном из районов города.
На улицах люди ходили по колено в воде. Кроме того, ливень затопил и некоторые жилые дома.
Как сообщалось, в мае под Днепром аномальный град образовал сугробы.
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