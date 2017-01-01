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Сильный ливень затопил город Днепр

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Из-за затоплений проезд авто существенно осложнен.
Сильный ливень затопил город Днепр
© соцсети
Фото 1/4
  • На улицах люди ходили по колено в воде
  • На улицах люди ходили по колено в воде
  • На улицах люди ходили по колено в воде
  • На улицах люди ходили по колено в воде
Сильный ливень затопил город Днепр
На улицах люди ходили по колено в воде
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Жители города Днепр делятся в социальных сетях своими впечатлениями от последствий ливня, который начался 4 октября и закончился только ранним утром в субботу.

На опубликованных фотографиях и видео показано, что проезжая часть во многих районах города затоплена настолько, что движение транспорта просто невозможно.

Так, в сети показали ролик с маршруткой, которая практически “плывет“ в одном из районов города.

На улицах люди ходили по колено в воде. Кроме того, ливень затопил и некоторые жилые дома.

 

Как сообщалось, в мае под Днепром аномальный град образовал сугробы.

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Теги: ливень, Днепр, вода, затопление
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