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Названо число пересечений админграницы с Крымом

Комментариев: 2
В сравнении с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу, снизилось примерно на 400 тысяч человек.
Число пересекающих админграницу граждан находится на стабильном уровне
Число пересекающих админграницу граждан находится на стабильном уровне
Держприкордонслужба України

С начала 2019 года административную границу Херсонской области с аннексированным Крымом в обоих направлениях через три КПВВ – Чонгар, Каланчак, Чаплинка – пересекли более двух миллионов человек. Об этом сообщила Госпогранслужба в субботу, 5 октября.

"Количество граждан, которые пересекли административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым за девять месяцев 2019 года остается на уровне прошлого года", – заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины. Рост также находится на уровне прошлого года.

"В сравнении с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилось на 16%, примерно на 400 тысяч человек", – добавили пограничники.

Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом начались строительные работы на КПВВ. Завершить работы планируют до 15 ноября.

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Теги: Украина, Крым, граница, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    05.10.2019, 11:33
Оценка:  +1
Boxerogos
Ах вы ж зрадныки!))))))))))))
Кайдаш    05.10.2019, 11:29
Оценка:  -4
Кайдаш
нех.й туда шастать...
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