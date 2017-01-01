В Закарпатье "накрыли" бизнес по изготовлению фальсификата бытовой химии

Под видом официального оптового представителя известной торговой марки распространяли фальсифицированную продукцию на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.

На Закарпатье киберполиция изъяла из оборота около 100 тонн фальсифицированной бытовой химии.

Об этом сообщает департамент киберполиции Украины.

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“Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество сырья, готовой продукции и оборудование (производственные линии) для изготовления фальсификата. Кроме того, было изъято компьютерную технику и черновую бухгалтерию. Описание изъятого имущества продолжалось в течение суток. Всего, изъято почти 100 тонн готового к сбыту фальсификата“, - говорится в сообщении.

Сообщается, что сеть предприятий производила фальсификат в промышленных масштабах. Основным каналом сбыта были собственные интернет-магазины и различные интернет площадки по продаже товаров. Ежемесячный доход одного из таких предприятий достигал полумиллиона гривен. Злоумышленники под видом официального оптового представителя известной торговой марки распространяли фальсифицированную продукцию на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.

В полиции установили, что к такой противоправной деятельности привлечена большая группа лиц во главе с двумя организаторами - жителями города Ужгород.

Уголовное производство было начато по ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.

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“Цеха по производству фальсифицированной продукции размещались на различных локациях Закарпатской области. Ежемесячно предприятие производило 60 тонн фальсифицированной продукции, сбывали под видом известных торговых марок. При этом злоумышленники позиционировали себя как официальные оптовые представители всемирно известной торговой марки“, - сообщили в полиции.

Указано, что по месту жительства злоумышленников, местам расположения складских помещений и цехов по производству фальсификата правоохранители провели обыски, во время которых и изъяли почти 100 тонн готового к сбыту фальсификата.

Установлено всех участников преступной группы, в том числе организаторов. Решается вопрос об объявлении им подозрения. Досудебное расследование по данному факту продолжается.

Как сообщалось, налоговики ГФС в Киеве совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 280 млн грн, который получал наличные от схемы неучтенной продажи сигарет в столице.

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