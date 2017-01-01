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Аброськин стал ректором университета

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12 сентября Аброськин написал пост в Facebook, в котором отрицал свое увольнение из Нацполиции .
Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой
Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой
mvs.gov.ua

Бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Абрьськин был назначен ректором приказом МВД Украины от 4 октября.

“26 лет на службе у меня было два профессиональных праздника - День милиции, позже полиции и День уголовного розыска. С сегодняшнего дня прибавилось еще одно - День учителя.  Да, это новый этап и новый опыт. Одесский государственный университет внутренних дел - одно из лучший высших учебных заведений в системе МВД, сильный профессорско-преподавательский состав, замечательные студенты и курсанты. Спасибо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и МВД за доверие!“, - написал Аброськин.

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Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Как сообщалось 12 сентября, Аваков сменил заместителей главы Нацполиции.

Стоит отметить, что в ночь на 12 сентября Аброськин написал пост в Facebook, в котором отрицал свое увольнение. Однако на следующий день он признал, что все-таки написал заявление об увольнении.

Аброськин писал, что намерен вернуться в Мариуполь и баллотироваться в мэры.

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Теги: Нацполиция, Аброськин, МВД
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