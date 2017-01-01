Аброськин стал ректором университета

12 сентября Аброськин написал пост в Facebook, в котором отрицал свое увольнение из Нацполиции .

Бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Абрьськин был назначен ректором приказом МВД Украины от 4 октября.

“26 лет на службе у меня было два профессиональных праздника - День милиции, позже полиции и День уголовного розыска. С сегодняшнего дня прибавилось еще одно - День учителя. Да, это новый этап и новый опыт. Одесский государственный университет внутренних дел - одно из лучший высших учебных заведений в системе МВД, сильный профессорско-преподавательский состав, замечательные студенты и курсанты. Спасибо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и МВД за доверие!“, - написал Аброськин.

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Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Как сообщалось 12 сентября, Аваков сменил заместителей главы Нацполиции.

Стоит отметить, что в ночь на 12 сентября Аброськин написал пост в Facebook, в котором отрицал свое увольнение. Однако на следующий день он признал, что все-таки написал заявление об увольнении.

Аброськин писал, что намерен вернуться в Мариуполь и баллотироваться в мэры.

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