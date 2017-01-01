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Аброськина назначили ректором университета МВД

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Вячеслав Аброськин ранее заявлял о планах баллотироваться на пост городского головы Мариуполя.
Вячеслав Аброськин стал ректором
Вячеслав Аброськин стал ректором
МВС України

Ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськин, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя руководителя Нацполиции Украины – начальника криминальной полиции. Об этом накануне сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что Аброськин назначен приказом МВД от 4 октября. Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Яровой поблагодарил бывшего ректора Ивана Катеринчука за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава вуза. В свою очередь Аброськин поблагодарил руководство МВД за оказанное ему доверие.

Напомним, 12 сентября глава МВД Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы Национальной полиции, включая Вячеслава Аброськина.

В свою очередь Аброськин заявил, что будет баллотироваться на пост городского головы Мариуполя. А нынешний мэр, по его словам, "будет курить бамбук".

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Теги: МВД, Одесса, ВУЗ, университет, МВД Украины, ВУЗы, назначение, ректор, Вячеслав Аброськин
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Источник: korrespondent.net

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