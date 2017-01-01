Аброськина назначили ректором университета МВД

Вячеслав Аброськин ранее заявлял о планах баллотироваться на пост городского головы Мариуполя.

Ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськин, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя руководителя Нацполиции Украины – начальника криминальной полиции. Об этом накануне сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что Аброськин назначен приказом МВД от 4 октября. Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Яровой поблагодарил бывшего ректора Ивана Катеринчука за плодотворную работу и значительные достижения в развитии университета, а также отметил высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава вуза. В свою очередь Аброськин поблагодарил руководство МВД за оказанное ему доверие.

Напомним, 12 сентября глава МВД Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы Национальной полиции, включая Вячеслава Аброськина.

В свою очередь Аброськин заявил, что будет баллотироваться на пост городского головы Мариуполя. А нынешний мэр, по его словам, "будет курить бамбук".

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