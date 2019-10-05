В Каменец-Подольском иностранец на фуре въехал в скорую

Гражданин Болгарии на грузовике DAF совершал маневр разворота и не убедился, что это будет безопасно для других участников движения.

В Хмельницкой области гражданин Болгарии за рулем грузовика DAF столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего три человека пострадали. Об этом сообщает региональное управление Нацполциии в субботу, 5 октября.

Отмечается, что авария произошла накануне в 17:27 в городе Каменец-Подольском, на перекрестке проспекта Грушевского и улицы Черняховского.

"По предварительной информации, 44-летний гражданин Болгарии, управляя грузовым автомобилем DAF, совершая маневр разворота, не убедился, что это будет безопасно для других участников движения, и допустил столкновение с каретой скорой помощи, которая двигалась в попутном направлении", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель скорой, 44-летний мужчина, и его пассажир, 19-летняя девушка-фельдшер, получили телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и были госпитализированы в нейрохирургическое отделение горбольницы №1. Еще один пассажир, 61-летняя женщина-врач, получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и политравму и была госпитализирована в реанимацию этой же больницы.

Водитель грузового автомобиля DAF не пострадал. Его задержали. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

Ранее в субботу стало известно, что в городе Покров Днепропетровской области в результате ДТП погибли два человека и еще один пострадал. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил столкновение со столбом.

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