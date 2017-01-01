На свадьбе на Буковине отравились более 100 человек

У больных обнаружили сальмонеллу.

Всего заболевших 126 человек, из них 35 детей depositfiles.com

После приема пищи на свадьбе в поселке Путила на Буковине отравились 126 человек, у 20 больных обнаружили сальмонеллу.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черновицкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

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"Всего заболевших 126 человек, из них 35 детей, которые 29 и 30 сентября 2019 года употребляли блюда на свадьбе в баре пгт Путила Путильского района Черновицкой области", - указали в лабораторном центре.

По состоянию на вчерашний вечер были госпитализированы 68 человек, из них 18 детей, однако, по данным ГСЧС, уже сегодня утром было известно о 72 госпитализированных. Другим больным проводится амбулаторное лечение, ведется медицинское наблюдение. По месту жительства лиц, которые были на свадьбе, продолжаются мероприятия по активному выявлению случаев заболеваний.

"По результатам обследования клинического материала от 20-ти больных выделено Salmonella enteritidis", - добавили в лабораторном центре.

Результат биохимического типирования и окончательный результат исследования пищевых продуктов будет получен 5 октября.

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