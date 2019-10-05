Почти 500 млн грн из госбюджета потратят на возмещение затрат на агитацию 5 партий, прошедших в Раду
Решение утверждено ЦИК.
Центральная избирательная комиссия приняла решение возместить 5 парламентским партиям за счет средств госбюджета расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации на прошедших выборах на общую сумму 467,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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Партии “Слуга народа“ будет возмещено 114,6 млн грн, партии “Голос“ 105,7 млн грн, “Европейской солидарности“ – 99,5 млн грн.
ВО “Батькивщина“ получит “ 87,2 млн грн, партия “Оппозиционная платформа – За жизнь“ 60,3 млн грн.
Как сообщалось 4 октября, новым главой Центризберкома стал Олег Диденко.
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