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Почти 500 млн грн из госбюджета потратят на возмещение затрат на агитацию 5 партий, прошедших в Раду

Комментариев: 2
Решение утверждено ЦИК.
Затраты на агитацию возместят 5 парламентским партиям
Затраты на агитацию возместят 5 парламентским партиям
ЦИК

Центральная избирательная комиссия приняла решение возместить 5 парламентским партиям за счет средств госбюджета расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации на прошедших выборах на общую сумму 467,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Партии “Слуга народа“ будет возмещено 114,6 млн грн, партии “Голос“ 105,7 млн грн, “Европейской солидарности“ – 99,5 млн грн.

ВО “Батькивщина“ получит “ 87,2 млн грн, партия “Оппозиционная платформа – За жизнь“ 60,3 млн грн.

Как сообщалось 4 октября, новым главой Центризберкома стал Олег Диденко.

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Теги: партии, ЦИК, компенсация, выборы, агитация
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Комментариев (2)
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РотшильдДьявол    05.10.2019, 15:05
Оценка:  0
РотшильдДьявол
Опять Жадяры разворовывают Украинский Бюджет. Почемв простые люди должны возмещать инете растраты. Они тратят,а люди должны им возмещать? Ни в какойцивилизованной стране такого нету. Это обман и грабеж
ВосставшийИзБана    05.10.2019, 14:59
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А зачем? Зачем вообще эти партийные списки? Это коррупция в чистом виде, которую власть не хочет замечать. Более того - власть от этого кормится.
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